OCA promove programação especial para celebrar aniversário das unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), promove uma semana repleta de atividades especiais para comemorar o aniversário das unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A programação inclui ações voltadas para o empreendedorismo, a sustentabilidade e a cultura, proporcionando momentos de integração com a comunidade.

A diretora da OCA, Fran Brito, ressaltou a importância de comemorar essas conquistas ao lado da população. “Essas comemorações representam o resultado do trabalho conjunto de equipes comprometidas e o impacto positivo que conseguimos levar às comunidades. É uma alegria imensa celebrar junto ao povo acreano, reafirmando nosso compromisso em ser um espaço acessível, acolhedor e eficiente.”

Na unidade de Rio Branco, que comemora 14 anos de história, a programação começa nesta segunda-feira, 16, com uma Feira de Empreendedorismo Feminino ao longo da semana. O evento reunirá produtores locais e será realizado em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC). Na sexta-feira, 20, o destaque será a entrega de mudas para a população, além de aulas de origami abertas a todas as idades, proporcionando uma experiência cultural e interativa. A semana de festividades será encerrada com uma festa especial, reunindo a comunidade para celebrar o atendimento ao público.

Na unidade de Cruzeiro do Sul, que comemora 4 anos de funcionamento, a programação começa na terça-feira, 17, com a entrega de mudas em uma ação ambiental simbólica. A celebração seguirá com a distribuição de lembrancinhas e momentos de confraternização, destacando o vínculo da unidade com a comunidade local.

A chefe da unidade de Rio Branco, Rayana Siqueira, enfatizou o papel da OCA na vida da população: “A OCA sempre teve como prioridade estar perto das pessoas. Esta semana é uma oportunidade para comemorar nossos 14 anos e valorizar a população que confia em nosso trabalho”.

Já o chefe da unidade de Cruzeiro do Sul, Natalino de Souza, celebrou os avanços. “São 4 anos de muitos desafios e conquistas. Preparamos essa programação especial para compartilhar esse momento com a comunidade e retribuir todo o apoio que sempre nos foi dado”, disse.