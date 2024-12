Palpite Boston Celtics x Philadelphia 76ers – NBA – 25/12/2024

Boston Celtics e Philadelphia 76ers se enfrentam na tradicionalíssima rodada de Natal da NBA. E o duelo, válido pela temporada 2024/25, será às 19h (horário de Brasília) deste dia 25 de dezembro de 2024. O palco será o icônico TD Garden, em Boston. E essa partida promete ser uma das mais emocionantes do dia. Então, nada melhor do que ver as melhores odds de apostas do site da Superbet.

Os Celtics chegam como favoritos graças ao seu desempenho impressionante (22-8), enquanto os 76ers buscam surpreender com seu elenco competitivo. Aliás, confira nossa lista das melhores casas de apostas e escolha a sua.

Nossos palpites para Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Agora, indicamos as principais apostas para o embate entre Boston Celtics x Philadelphia 76ers.

Palpite: quem vai vencer Boston Celtics x Philadelphia 76ers?

Os Celtics estão fazendo uma boa temporada regular, com um recorde de 22 vitórias e sete derrotas e desempenho poderoso tanto no ataque quanto na defesa. A equipe perdeu recentemente para o Orlando Magic, mas jogará em casa, onde é tradicionalmente forte e vem em busca de recuperação.

Já os 76ers têm mostrado espírito competitivo, mas enfrentam dificuldades contra times de alta calibre.

Assim, nosso palpite para o duelo entre Boston Celtics x Philadelphia 76ers é a vitória dos Celtics, com odds de 1.22 na Superbet (até o término da redação deste palpite).

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 24 de dezembro de 2024 às 09h40.

Palpite: Total de Pontos – Mais de 219,5

Além do palpite de vencedor, vamos acrescentar mais uma sugestão para esta emocionante partida de Natal entre Celtics e 76ers. Esta alternativa é no mercado de “Total de Pontos – Mais de 219,5”, com cotação de 1.77 no site da Superbet.

Acreditamos que o jogo será de alto ritmo, com ataques eficientes de ambos os lados, potencializando a quantidade de pontos.

Fase atual do Boston Celtics

O Boston Celtics vem tendo uma campanha de destaque, com um retrospecto de 22 vitórias e sete derrotas, estando assim na vice-liderança da Conferência Leste. Apesar da derrota recente para o Orlando Magic, o time tem mostrado consistência sob o comando de Joe Mazzulla.

A equipe de Massachusetts vem se destacando tanto em eficiência ofensiva quanto defensiva, apresentando números que sustentam seu favoritismo. O time tem o quarto melhor ataque da NBA neste momento, com 119,1 pontos por jogo, e a sétima melhor defesa, cedendo 109,6 por partida.

Com jogadores em ótima forma, como Jayson Tatum e Kristaps Porzingis, os Celtics têm explorado seu forte jogo coletivo. Estarão novamente contando com seu elenco completo para este importante confronto contra os 76ers.

Boletim de lesões NBA – Boston Celtics

Sem lesões atualizadas.

Momento recente do Philadelphia 76ers

O Philadelphia 76ers chega para o confronto contra os Celtics depois de uma vitória sobre o San Antonio Spurs, em casa, por 111 a 106.

Apesar de competitivos, os Sixers têm se deparado com desafios ao enfrentar equipes da elite da liga, devido às diferenças nas métricas ofensivas e defensivas. Assim, neste momento, o time da Filadélfia está entre os cinco piores do Leste, com dez vitórias e 17 derrotas.

Com nomes como Paul George e Joel Embiid liderando o elenco, os 76ers buscam potencializar seu jogo no garrafão e focar em transições rápidas. No entanto, a missão de desbancar os poderosos Celtics será um teste de fogo para a equipe.

Boletim de lesões NBA – Philadelphia 76ers

Andre Drummond saiu do jogo contra os Spurs com uma lesão no dedo do pé e é dúvida para a rodada de Natal;

saiu do jogo contra os Spurs com uma lesão no dedo do pé e é dúvida para a rodada de Natal; KJ Martin saiu contra os Spurs com dores no pé esquerdo e também tem status incerto para enfrentar os Celtics;

saiu contra os Spurs com dores no pé esquerdo e também tem status incerto para enfrentar os Celtics; Eric Gordon passou por cirurgia na boca nesta semana e não deve enfrentar o Boston Celtics.

Quando e onde assistir o jogo Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x Philadelphia 76ers se enfrentam nesta rodada de Natal. O jogo será neste dia 25 de dezembro de 2024, às 19h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston.

Quer assistir ao duelo entre essas equipes na NBA? Confira as opções para acompanhar aqui no Brasil: