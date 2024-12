Passageiro em carro de app é preso pela PRF com mochila cheia de drogas no Acre

A prisão aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na noite da última quinta-feira (12), na altura do km 237 da BR 317, em Xapuri, município do Acre. O homem foi preso por tráfico internacional de drogas durante a abordagem.

Ele era o passageiro de um veículo com placa de UBER e demonstrou comportamento inquieto e nervoso. Quando a PRF solicitou seus documentos, ele alegou não estar com identificação e tal atitude levantou ainda mais suspeita, o que motivou uma inspeção mais detalhada no veículo.

Durante a busca veicular, os agentes encontraram uma mochila com 500 gramas de substância semelhante ao crack, confirmados como entorpecentes após uso do reagente narcoteste. O passageiro admitiu ser o proprietário da mochila e revelou ter adquirido a droga na Bolívia por R$1.800,00, com a intenção de levá-la para sua residência em Xapuri. Ele foi preso em flagrante e autuado, a princípio, por tráfico de drogas internacional.

O condutor do veículo, que afirmou estar apenas realizando uma corrida de Brasiléia a Xapuri por R$450,00, não foi preso, mas foi arrolado apenas como testemunha dos fatos. O suspeito e as evidências foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia para os procedimentos legais. A PRF reforçou seu compromisso em combater crimes nas rodovias federais, garantindo segurança e proteção à sociedade.