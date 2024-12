Pesquisa: 40% das mulheres consideram trair parceiro com pênis pequeno

Será que o tamanho do pênis importa na hora do sexo? Uma nova pesquisa revelou que sim, tamanho é documento para 91,2% das mulheres. Além disso, boa parte delas admite considerar trair o parceiro que tem pênis pequeno.

A pesquisa, conduzida pelo site de saúde sexual americano Bad Girls Bible, foi feita com 1.387 mulheres para saber se o tamanho do pênis realmente importa durante o “rala e rola”. Embora 83,4% das participantes achem alguns pênis grandes demais, 40,2% admitem considerar infidelidade devido ao tamanho do “instrumento”.

Getty Images

Outros dados interessantes foram revelados na pesquisa: 43,6% das mulheres dizem que o tamanho do pênis importa na hora de decidir namorar alguém, e mais de dois terços afirmam que não ficariam totalmente satisfeitas se o pênis do parceiro tivesse menos de 10 centímetros.

Com base na pesquisa, o tamanho dos sonhos das mulheres é 18,3 centímetros. Confira mais informações na matéria completa de Helena Mandarino.

A pesquisa

Todos os entrevistados tinham mais de 18 anos, com uma média de idade de 42 anos. Após esse processo de filtragem, foram ouvidas um total de 1.387 entrevistadas, de diferentes orientações sexuais.