Polícia Civil realiza buscas para prender miliciano acusado de matar adolescente que recusou relacionamento amoroso

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realiza buscas para prender o miliciano Rômulo da Rocha Brito, conhecido como Coruja. Ele é suspeito de assassinar a jovem Raquel Portugal Silva com um tiro à queima-roupa na cabeça, na tarde da última quarta-feira, em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, o crime foi motivado pela recusa da adolescente em ter um relacionamento amoroso com ele.