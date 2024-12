Polícia pede prisão preventiva de CACs que caçaram, mataram e andaram com corpo de suspeito de roubo em carro

A Polícia Civil de São Paulo pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva no caso de cinco homens que caçaram, mataram e andaram com o corpo de um assaltante na caçamba de uma picape. Dois deles são CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores de armas). O caso aconteceu na segunda-feira (9), no bairro Parque dos Príncipes, Zona Oeste da capital, após um dos envolvidos ter seu carro roubado. O grupo foi preso em flagrante durante uma abordagem policial.