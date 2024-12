Prefeito Tião Bocalom destaca parceria com o governo do Estado durante inauguração de Elevado

A inauguração do Elevado Beth Bocalom, na estrada Dias Martins, na noite desta segunda-feira (30), contou com a presença de diversas autoridades, entre elas representantes do Estado, como o próprio governador Gladson Cameli.

Ao lado do chefe do Executivo Estadual, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez questão de ressaltar a parceira entre prefeitura e Estado.

“É uma parceria que vai durar muito tempo e vai ajudar muito o povo de Rio Branco. Essa obra, que estamos entregando hoje, é o maior investimento da Prefeitura neste momento, feita com recursos próprios”, afirmou Bocalom.

O viaduto, que recebeu investimento de quase R$ 18 milhões, é a primeira estrutura desse porte na capital. Bocalom enfatizou que o bom uso dos recursos públicos foi determinante para a concretização do projeto.

“Isso mostra que, quando a gente cuida bem do dinheiro, ele rende, ele dá. A Prefeitura de Rio Branco nunca realizou obras grandes antes; sempre foi o governo do Estado que as executava na capital. Agora estamos fazendo a diferença”, ressaltou.

Bocalom aproveitou a oportunidade para agradecer ao governo do Estado pela parceria e ressaltou a importância do trabalho conjunto para atender às demandas da população.

“Eu estou muito feliz, e feliz também por estar aqui junto com o governador Gladson Cameli. Obrigado, governador, por essa parceria que a gente está estabelecendo”, acrescentou.