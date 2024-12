Prefeitura no Acre opta por não investir em decoração natalina para priorizar quitação de dívidas

Diferente de outros anos, a prefeitura do município de Mâncio Lima, cidade localizada no Vale do Juruá, interior do Acre, decidiu não investir na tradicional decoração natalina que enfeitava a praça em frente à igreja de São Sebastião e alguns outros pontos da cidade.

A decisão, segundo a assessoria de comunicação do Executivo Municipal, do prefeito Isaac Lima, se deu buscando priorizar o pagamento de dívidas antes de entregar o cargo ao seu sucessor, José Luís, que assumirá a prefeitura em janeiro de 2025.

O prefeito teria optado por realizar cortes em algumas áreas, incluindo a decoração, optando por quitar, por exemplo, os precatórios e INSS, deixando o município com as contas zeradas para o próximo ano.

Segundo a assessoria, os custos com a decoração deste ano sairia em torno de R$ 100 mil, no entanto, além do compromisso em quitar os débitos pendentes ao final da sua gestão, a prefeitura não conseguirá reaproveitar os itens do ano passado.