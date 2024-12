PSG vence Lyon e se mantém invicto no Campeonato Francês

Neste domingo, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Francês, o PSG recebeu o Lyon no Estádio Parc des Princes, venceu por 3 a 1 e se manteve invicto na competição. Dembelé, Vitinha e Gonçalo Ramos balançaram as redes para a equipe da casa, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o PSG chegou aos 37 pontos, na primeira colocação, e se isolou ainda mais na liderança, aumentando para sete sua diferença de somados em relação ao vice-líder Olympique de Marselha. A equipe comandada por Luis Enrique também se manteve invicta no torneio, agora com 11 vitórias e quatro empates nas 15 partidas disputadas. Já o Lyon permaneceu com 25 somados, na quinta posição.

O PSG retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando visita o Monaco, no Estádio Luís II, pela 16ª rodada do Campeonato Francês. No sábado, às 14h, o Lyon visita o Feignies, no Complexe Sportif Didier Eloy, pela primeira rodada da Copa da França.

O placar foi inaugurado pelo PSG logo aos oito minutos do primeiro tempo. Em jogada de Zaire-Emery pela ponta esquerda, Dembelé recebeu na área e finalizou cruzado, de primeira, para marcar.

Aos 14 minutos da etapa inicial, o PSG ampliou a diferença. Após o árbitro assinalar penalidade, Vitinha assumiu a responsabilidade, bateu e converteu.

O Lyon descontou aos 40 minutos da primeira etapa. Cherki dominou da entrada da área e, mesmo cercado por quatro defensores adversários, conseguiu achar Mikautadze, que arrematou firme.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o PSG aumentou a vantagem. Em contra-ataque pela esquerda, João Neves concluiu, mas o goleiro brasileiro Lucas Perri espalmou. No rebote, Gonçalo Ramos apenas empurrou para o fundo das redes.

Confira outros resultados deste domingo no Campeonato Francês

Montpellier 2 x 2 Nice

Brest 4 x 1 Nantes

Le Havre 0 x 3 Strasbourg

Rennes 2 x 0 Angers