Record TV não pretende renovar contrato com Rachel Sheherazade

Rachel Sheherazade estaria com o pezinho para fora da Record TV. Isso porque o canal não deve renovar o contrato com ela, que chega ao fim em 31 de dezembro, e já teria até avisado a jornalista sobre o fim do vínculo.

De acordo com a Folha de S. Paulo, a Record não fez planos para Rachel em 2025. Ela está apresentando o Domingo Record, mas o programa não atingiu bons números de audiência.

A apresentadora entrou no canal em setembro de 2023 e integrou o elenco do reality show A Fazenda. Expulsa da edição por agressão, ela ganhou popularidade na web e assumiu o comando do A Grande Conquista 2.

O Metrópoles entrou em contato com Record TV e com Rachel Sheherazade para esclarecer as informações, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.