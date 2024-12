Restaurante Popular deve fechar no mês de janeiro, anuncia prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), anunciou nesta sexta-feira (27), que o Restaurante Popular no município estará com suas atividades suspensas durante todo o mês de janeiro de 2025.

Segundo a gestão, a interrupção do serviço se deve ao período de transição administrativa e operacional necessário para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população, além de pequenos reparos na estrutura.

Ainda de acordo com a prefeitura, o retorno das atividades está previsto para o dia 3 de fevereiro. A ação busca também uma melhoria e adequação no espaço para beneficiar cada vez mais os usuários do programa.

“Contamos com a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança alimentar e o bem-estar da população”, afirma.