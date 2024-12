Réveillon no Arena: drones farão fiscalização e menores só vão entrar com termo dos responsáveis

A festa de fim de ano do governo do estado e prefeitura, o Réveillon da Família, acontece na noite desta terça-feira (31), no estacionamento do estádio Arena da Floresta.

O secretário de estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, falou sobre a programação especial para a noite.

“Programação está prevista para iniciar às 20 horas, com já atrações locais. Nós temos aqui dois palcos na Arena, onde um palco vai ser feito a apresentação dos artistas nacionais, que é o Léo Magalhães e o Wanderlei Andrade”, explicou.

O secretário também destacou a segurança do evento, que vai contar com drones para fiscalizar a população.

“Nós vamos ter segurança internamente, segurança ao redor, vamos ter drones sobrevoando aqui o local. Lá na entrada, é muito importante a gente explicar isso, as pessoas não vão poder entrar com isopor, não vão poder entrar com nada de vidro, cadeiras também não vão ser permitido a entrada”, explicou.

As crianças e adolescentes terão entrada permitida no evento, mediante assinatura de termo e uso de pulseiras para identificação.

A expectativa de público para este ano é maior do que 2023, e deve contar com cerca de 10 minutos de queima de fogos.

O secretário ainda deixa sua mensagem para o fim de ano e ressalta o esforço coletivo feito para a realização da festa da virada.

“Tá todo mundo junto para trazer essa festa que é o réveillon da família, uma festa bonita, segura, com bastante comida, música e que a gente possa realmente receber, agradecer 2024 e receber 2025 aí com muita fé, muita esperança, muita saúde”, disse Messias.