Réveillon no Arena terá detectores de metal, câmeras de reconhecimento facial e mais de 400 agentes

O governo do Acre publicou nesta segunda-feira (30) informações sobre o esquema de segurança durante as festividades de Réveillon na noite de terça-feira (31), e madrugada de quarta, (1º), em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

De acordo com a gestão, será implementado uma forte estrutura com bloqueios, detectores de metal, revistas e câmeras de reconhecimento facial.

O monitoramento será realizado por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que conta com mais de 500 câmeras distribuídas em pontos estratégicos de todo o Acre, sendo 17 delas instaladas no entorno da Arena da Floresta, na capital, onde será realizado o Réveillon da Família.

Além das medidas já mencionadas, a segurança do evento contará com sobrevoos de drones e helicópteros do Centro de Operações Aéreas (Ciopaer), que farão monitoramento durante o dia e a noite.

Somente em Rio Branco, a expectativa é que entre 15 e 20 mil pessoas circulem durante o período da festa do Réveillon da Família. A megaoperação de segurança envolverá mais de 400 operadores em todo o estado, sendo 200 apenas na capital. A Polícia Civil também estará presente, com agentes em todo o Acre e todas as delegacias em funcionamento.

Durante a festa não serão permitidos menores desacompanhados, bem como objetos cortantes, geleiras, garrafas de vidro, isopores, cadeiras de praia, cadeiras de plástico e capacetes.