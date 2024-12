São Paulo trava em sexto, vive clima pré-férias e precisa ser criativo para ter 2025 vencedor

Escalado com a mesma formação do empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, na última rodada, quando também saiu perdendo por 2 a 0, mas teve força para empatar, o São Paulo desta vez foi presa fácil em todo o primeiro tempo. Muito pela vulnerabilidade do lado esquerdo, com Soteldo enfrentando o improvisado Rafinha na função. O São Paulo só sofreu. E, do intervalo, voltou exatamente igual.