Sem conseguir se reeleger, prefeita no Acre veta aumento salarial de adversário e secretários

A prefeita de Tarauacá Maria Lucinéia (PDT) vetou o projeto que previa o aumento salarial do próximo gestor da cidade que ganhou as eleições este ano, Rodrigo Damasceno (PP) e a sua vice, Marilete Vitorino. Segundo o jornalista Gilson Amorim, do Extra do Acre, a decisão foi tomada por medo de que a medida possa desencadear nova ação judicial, ato já ocorrido anteriormente.

Lucinéia, durante sua gestão sancionou um reajuste parecido, que acabou sendo contestado pela Justiça e posteriormente barrado. Ela acabou virando ré pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) pela sanção do pacote de bondade.

Com isso, a prefeita destacou no veto que não iria beneficiar figuras que foram criticas quando buscou a ação, além de comentar que o aumentou do valor do subsídio foi solicitado a menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, o que ofende, segundo ela, diretamente ao Art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nesta sexta-feira (26), os vereadores da cidade derrubaram a decisão. Em uma articulação, com 2 votos contrários e os demais positivamente, o aumento salarial foi aprovado para as próximas administração