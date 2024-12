O governador Gladson Cameli usou as redes sociais nesta sexta-feira (27) para anunciar a antecipação do salário do mês de dezembro dos servidores públicos do Estado.

Segundo ele, os servidores que recebem o salário em contas do Banco do Brasil, terão os valores disponíveis a partir das 00h do sábado (28).

“Quero aproveitar essa oportunidade, além de agradecer todos os servidores, desejar um feliz ano novo. Que venha 2025, que será o ano do executar”, disse.

VEJA: