Simone Mendes responde sobre possível volta com Simaria e comemora mais um prêmio em 2024

Um fim de semana e tanto para Simone Mendes. Depois de cantar com a irmã Simaria em um show, a sertaneja foi a grande vencedora da categoria Música do Ano, com o hit Dois Tristes neste domingo (15). Na premiação, ela desbancou Ivete Sangalo, com Macetando; e Gloria Groove, com Nosso Primeiro Beijo. Simone ainda fez uma apresentação de tirar o fôlego, com direito a uma performance inesquecível no palco do Domingão com Huck.