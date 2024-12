SpaceX lança última missão espacial de 2024 na véspera do Ano Novo

Nesta terça-feira (31), véspera do Ano Novo, a SpaceX pretende realizar o último lançamento espacial de 2024. Um foguete Falcon 9, carregando 21 satélites da rede de internet Starlink, está programado para decolar às 2h34 (pelo horário de Brasília), do Complexo de Lançamento 39A, no Centro Espacial Kennedy, da NASA, na Flórida.

Com transmissão ao vivo pelo X (antigo Twitter) da SpaceX, a missão contará com 13 satélites capazes de fornecer conectividade direta para celulares, ampliando a cobertura da rede de banda larga de alta velocidade.

De acordo com um comunicado da empresa, este lançamento será o 134º voo dos foguetes Falcon 9 em 2024, superando o recorde do ano anterior, que teve 96 missões. Desses 134, 89 foram destinados à expansão da constelação de satélites Starlink, contando com o de terça-feira.

Se tudo sair de acordo com o planejado, o primeiro estágio do foguete deverá retornar à Terra oito minutos após a decolagem e pousar na balsa “Just Read the Instructions“, posicionada no Oceano Atlântico. Enquanto isso, o estágio superior continuará sua jornada para colocar os satélites em uma órbita baixa da Terra, onde serão implantados.

Este será o 16º voo do primeiro estágio que será utilizado nesta missão, após fazer parte das missões Crew-6, BlueBird-1 e outros voos dedicados ao programa Starlink. Esse tipo de reutilização é uma característica marcante da SpaceX, visando contribuir para a redução de custos e aumento da frequência dos lançamentos.

SpaceX pode prejudicar ambiente espacial com o excesso de satélites Starlink

A Starlink tem atuado fortemente na ampliação da conectividade de internet pelo mundo, especialmente em áreas remotas, contando atualmente com mais de 6.850 satélites ativos. Além de expandir a Starlink, a SpaceX trabalha em outras missões ambiciosas, sendo a mais audaciosa delas o possível envio de seres humanos para Marte.

Embora o desenvolvimento da megaconstelação Starlink ajude a expandir o acesso à internet ao redor do globo, a presença crescente de satélites na órbita do planeta também gera discussões sobre impactos no espaço e no ambiente terrestre, como o aumento do risco de colisões e a poluição luminosa.

Isso significa que a continuidade dos lançamentos pode suprir a demanda por serviços de internet em regiões isoladas, mas também levanta questões sobre a sustentabilidade desse modelo a longo prazo.