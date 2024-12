Tati Machado anuncia gravidez: Saiba quem é Bruno Monteiro, marido da apresentadora

A apresentadora Tati Machado anunciou, na manhã desta quinta-feira, durante sua participação no programa “Mais Você”, da TV Globo, que está grávida de quatro meses. A revelação foi feita ao longo da entrevista com Ana Maria Braga, na mesa de café da manhã. Tati aguarda seu primeiro filho, fruto do casamento de 12 anos com o cineasta Bruno Monteiro.

Apesar de declarações de amor nas redes sociais e algumas aparições públicas, o casal não costuma expor muito da relação.

Apaixonado por esportes, Bruno é cineasta, operador de câmera e diretor de fotografia, com inúmeros créditos em filmes, séries e videoclipes. Alguns dos trabalhos nas telas foram na série “Vale o escrito” e nos documentários “Línguas da nossa língua”, “Blitz, o filme” e “Palace II”.

Com 1,81 de altura, Bruno é 30 centímetros mais alto que a esposa, mas isso não é um problema para o casal. “Ele olha pra baixo, eu olho pra cima e tá tudo certo”, brincou Tati em conversa com Ana Maria Braga no “Mais você”.

Bruno Monteiro e Tati Machado — Foto: Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, o casal se trata por “mozão”. Também é como Tati se refere ao amado em depoimentos no “Encontro” e no “Mais você”, o que fez Bruno ficar conhecido como “mozão da Tati”.

Carioca, Tati morava com o marido no Rio. Em razão dos compromissos na Globo, precisou mudar para São Paulo. Ela conta que ficou preocupada com a reação do amado, mas fica feliz ao lembrar que ele foi a primeira pessoa a apoiar a mudança de cidade.

Mamãe de primeira viagem

Durante a revelação ao vivo, Bruno estava no estúdio acompanhando as gravações. Tati disse também que já sabe o sexo do bebê, mas não revelou.

“Mozão, eu te amo! Muito obrigada por esse presente maravilhoso! Vamos ser muito felizes nós três com certeza!”, disse Tati, emocionada.