Vasco vence amistoso e intensifica preparação para o Estadual

O Vasco derrotou o Bananal por 2 a 0, com gols de Bernardo e Catatau, nesse sábado, 14, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, no primeiro amistoso da fase de preparação visando o Campeonato Estadual de 2025.

“Para o primeiro teste, o resultado foi muito bom. Iniciamos a preparação há uma semana e os atletas entenderam a nossa maneira de atuar. Vamos seguir realizando os ajustes para podermos chegar no melhor nível na estreia do campeonato”, declarou Eric Rodrigues.

Lekinho confiante

O atacante Lekinho, campeão Estadual pelo Independência, acredita em um Vasco lutando pelo título em 2025.

“Essa vitória no primeiro amistoso aumenta a confiança para a sequência do trabalho. Temos um elenco forte e nossa meta é a conquista do título”, comentou Lekinho.