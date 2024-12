Videira na Comunidade atende cerca de 800 pessoas em ação solidária de Natal na Cidade do Povo

A união de inúmeras lideranças e membros da igreja Videira Church, com a parceria com vários setores do Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e órgãos privados, tem levado várias ações sociais para vários bairros da capital acreana nos últimos anos.

No último sábado, 21 de dezembro, a comunidade da Cidade do Povo pode receber diversos atendimentos nas áreas de saúde, educação, jurídica e várias outras, beneficiando cerca de 800 pessoas, que também celebraram o Natal Solidário realizado todos os anos pela igreja Videira Church.

Coordenados pelos pastores Edmilson Assis e Valéria Rigamonte, líderes do ministério Videira Church, o DIA V – Videira Social na Comunidade e o Natal Solidário, como é popularmente conhecido, foi realizado na Escola Cívico Militar Wilson Barbosa, com vários atendimentos médicos, odontológicos, sociais, educativos que envolveram cerca de 200 voluntários.

Entre os parceiros da ação social estão a Energisa, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que cedeu as vans odontológicas, testes rápidos e vacinas; Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), com vacinas, Procon, Ministério Público do Estado (MPE na Comunidade), Secretaria de Estado de Assistência Social e Direiros Humanos (Seasdh), Secretaria Da Mulher (Semulher), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IFAC, com planetário, 7º BEC, DETRAN, Escola de Música Tocando no Ritmo, médicos voluntários e vários profissionais de diversos segmentos da sociedade.

A ação contou ainda com entrega de brinquedos e cestas básicas para a comunidade, que de acordo com o pastor Edmilson Assis foi um momento de imensa alegria e satisfação tendo em vista que o papel da igreja na sociedade é levar amor e solidariedade ao próximo, testemunhando a graça e compaixão de Jesus Cristo para com as pessoas.

“Entendemos que a igreja tem uma função primordial na comunidade, que é servir pessoas, levar amor e alívio a elas. Jesus Cristo serviu pessoas, e é dessa maneira que queremos seguir os passos daquele que primeiro nos amou”, disse a líder do Ministério Videira Social, Fernanda Figueiredo.

O Dia V contou, este ano, com a visita da vice-governadora do estado do Acre, Mailza Assis, que além de ter apoiado a ação solidária fez questão de participar do evento, cumprimentando todos os voluntários e as famílias atendidas durante o sábado, 21, na comunidade Cidade do Povo.

VEJA FOTOS: