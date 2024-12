Zezé e Graciele publicam primeiras fotos da filha Clara

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo postaram as primeiras fotos nas redes sociais do nascimento da filha Clara, nesta quarta-feira (25). A bebê chegou antes do previsto, conforme postagem da esposa do sertanejo.

“Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus”, escreveu Graciele no Instagram.

“Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas”, completou.

Graciele e Zezé estão juntos há mais de dez anos. Há, pelo menos, cinco anos, eles tentavam engravidar. O cantor de 62 anos já tinha três filhos: Camilla, Igor e Wanessa.

Wanessa acompanhou o nascimento de Clara

Antes do parto, o casal passava o Natal na casa de Wanessa Camargo, filha de Zezé, em São Paulo. Por volta das 4h, a cantora postou um vídeo já no hospital e brincou: “Estou aqui esperando, não sei porque, cheguei aqui – no hospital – e me deu dor de barriga. Clarinha vai nascer agora, são 4h33 de 25 de dezembro. Irmã, você escolheu o dia, a gente fala sobre isso no futuro.”