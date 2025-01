Acre tem 114 adolescentes internados nas oito unidades socioeducativas do estado

O Poder Judiciário do Acre, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ) e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF), informou nesta sexta-feira (17), que inspecionou 100% das unidades socioeducativas do Acre em 2024.

No comunicado, foi destacado o número de adolescentes internado nos oito locais de atendimento para adolescentes e jovens que cometeram atos infracionais no Estado.

Segundo o Painel de Inspeções no Socioeducativo, recém lançado pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ), que apresenta dados nacionais em formato inédito sobre o sistema que recebe adolescentes e jovens, as unidades socioeducativas inspecionadas está com 114 adolescentes internados da capacidade total de 357, o que equivale apenas 31,93% da taxa de ocupação.

O painel destaca ainda que 6% desses adolescentes são do gênero masculino, e a maioria tem 17 anos (35%). Em relação à raça/cor, 70.3% se identificam como pardos, 11.9% como pretos, 5.1% como indígenas.

Na ferramenta ainda é possível acessar informações como número de óbitos, suicídios nas unidades e processos abertos sobre tortura. Também foram incluídos dados sobre adolescentes gestantes, lactantes, população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e com transtornos mentais, dados sobre o quadro de pessoal, além do acompanhamento detalhado das inspeções realizadas.

O Acre possui unidades socioeducativas nos municípios de Rio Branco (4), Feijó (1), Juruá (1), Purus (1), Alto Acre (1).