Foi lançado nesta terça-feira (14), o novo programa do Ministério da Educação, o Mais Professores, inspirado no Mais Médicos. A proposta é pagar um valor de R$2,1 mil aos professores que se mudarem para áreas com déficit de profissionais. O estado do Acre faz parte das áreas afetadas. O investimento vai girar em torno de R$1,7 bilhão para os anos de 2025 e 2026.

Em levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o Acre aparece como o estado com as maiores ausências nas seguintes disciplinas: Matemática (54,6%), História (57,1%), Biologia (43,3%) e Química (59,7%).

Outros dados apresentados que também se destacam são os parâmetros para as disciplinas de Português e Geografia (58%), onde o Acre se encontra em segundo lugar na lista de maiores déficits de professores, e em sexto na lista dos professores de Física (56,8).

O Governo do estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, está promovendo o maior concurso da educação, que enfrentou problemas na primeira data de aplicação das provas, sendo assim remarcado para um momento futuro.

Os cargos abarcam tanto o nível médio quanto superior, com vagas para diversas regiões do estado do Acre. Ao todo, foram cerca de 46 mil candidatos inscritos e três mil vagas. O secretário da pasta, Aberson Carvalho, fala sobre o impacto do certame para a educação local.

“Há uma atenção prioritária nesta questão. É uma área desafiadora para qualquer gestão, aqui e em qualquer lugar do país. Porém, estamos focados em oferecer qualidade de ensino e formar cada vez mais alunos, oferecendo um ambiente digno a todos, dando condições de trabalho aos profissionais existentes e aguardando o momento de empossarmos os futuros professores”.