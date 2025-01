Acre teve aumento de mais de 406% em casos de chikungunya em 2024, informa Ministério da Saúde

O estado do Acre registrou entre 2023 e 2024 um aumento de 406.67%, no número de casos de chikungunya segundo informações do Ministério da Saúde.

Conforme o levantamento, no ano passado foram registrados 304 casos prováveis, com coeficiente de incidência de 36,6. Já em 2023, tiveram apenas 30, com coeficiente de 6,6.

As maiores ocorrências foram notificados ainda na primeira semana epidemiológica de 2024, com 37 casos; no mesmo período de 2023, foi apenas um caso.

A incidência entre mulheres foi maior com (58)%, em pardos (82,20%) e pessoas entre 20 e 29 anos. O estado não registrou óbitos em nenhum dos dois anos estudados.