Comissão de Constituição e Justiça valida admissibilidade de textos que preveem descanso maior e foco na saúde mental do trabalhador

O debate sobre a jornada de trabalho no Brasil ganhou contornos decisivos nesta quarta-feira (22). Em votação simbólica e unânime, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou a admissibilidade de duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que visam extinguir a escala 6×1 e reduzir o limite de horas trabalhadas no país. Com o aval, os textos agora seguem para uma comissão especial antes do veredito final em plenário.

A movimentação legislativa, impulsionada pelo clamor popular do movimento “Vida Além do Trabalho”, forçou o Governo Federal a agir. Para acelerar o processo, o presidente Lula enviou ao Congresso um Projeto de Lei (PL) com urgência constitucional. A diferença é estratégica: enquanto uma PEC exige um rito longo e 308 votos, o PL tranca a pauta da Câmara se não for votado em até 45 dias, obrigando os deputados a decidirem sobre o tema com rapidez.

Gradualismo ou Mudança Direta?

Atualmente, o país discute três caminhos principais para a nova jornada:

PEC 8/25 (Erika Hilton): Propõe a semana de 4 dias com limite de 36 horas semanais e fim imediato da escala 6×1. PEC 221/19 (Reginaldo Lopes): Sugere uma transição gradual de 10 anos para reduzir a carga de 44 para 36 horas. PL do Governo (Lula): Foca na redução para 40 horas semanais e no fim da escala 6×1, servindo como uma etapa intermediária e rápida.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu que o PL é o caminho mais célere para garantir o benefício ao trabalhador, evitando retrocessos. “O rito da PEC é mais demorado. O PL pode entrar em vigor e depois se consolidar por PEC”, explicou o ministro.

Próximos Passos e Pressão

O presidente da Câmara, Hugo Motta, garantiu que a Casa manterá o trâmite das PECs normalmente, apesar da urgência enviada pelo Executivo. Para que o trabalhador brasileiro veja a mudança na prática por meio de uma PEC, será necessário o apoio de três quintos dos deputados em dois turnos de votação.

O cenário agora é de uma verdadeira “corrida legislativa” para definir quem entregará a reforma da jornada de trabalho, equilibrando a pressão das empresas com a demanda social por mais qualidade de vida e saúde mental.