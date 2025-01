Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite deste domingo (5), em Rio Branco, por envolvimento com tráfico de drogas. A ação foi realizada por uma equipe do 1° Batalhão da Polícia Militar durante patrulhamento na região próxima à base do batalhão, em um beco próximo à avenida Benjamin Constant.

De acordo com informações da polícia, o menor foi flagrado comercializando entorpecentes em uma escada no local. Na abordagem, foram encontrados maconha, pedras de crack e cerca de R$ 600 em espécie, valor que seria proveniente da venda de drogas.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram realizados os procedimentos legais. Ele ficará à disposição da Justiça para a adoção das medidas cabíveis.