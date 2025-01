Aluno do colégio Batista Betel conquista 3º lugar no Campeonato Acreano de Xadrez

No último Campeonato Acreano de Xadrez clássico, o jovem Asaffe Daniel Oliveira Brandão, estudante do Colégio Batista Betel, surpreendeu a todos ao conquistar o 3º lugar em sua primeira competição oficial na categoria sub-18. A conquista não apenas destacou seu talento e dedicação, mas também inspirou a escola a criar um programa de xadrez, incentivando outros alunos a praticarem e representarem o colégio em futuras competições.

Mesmo tendo iniciado no xadrez há apenas um ano e sem a orientação de um tutor, Asaffe demonstrou grande habilidade e determinação ao competir contra alguns dos melhores jogadores do Acre. Em uma breve entrevista, ele compartilhou sua trajetória e experiência no torneio:

Entrevista com Asaffe Daniel Oliveira Brandão

1. O que essa conquista representa para você?

“Fico muito feliz com esta conquista, principalmente porque aprendi xadrez há 1 ano, e, mesmo sem um tutor, consegui jogar com os melhores do Acre.”

2. Como você começou a jogar xadrez?

“Em 23 de maio de 2023 comecei a jogar xadrez online; meu pai, há certo tempo, sugeriu a prática de tal esporte.”

3. O que mais te fascina no xadrez?

“O xadrez favorece o desenvolvimento cognitivo e o pensamento crítico, isso me fascina e fascinará; estudar e aprender. Tenho dois jogadores favoritos: GM Luis Paulo Supi e Aaron Nimzowitsch.”

4. Como foi sua preparação para o torneio?

“Eu apenas joguei algumas partidas online e encarei o desafio.”

5. Qual foi seu maior desafio na competição?

“Adaptar-me à rotina foi o meu principal desafio, além dos vários tipos de jogos diferentes que enfrentei.”

6. Como se sentiu ao conquistar o 3º lugar?

“Foi um momento de euforia e surpresa, pois conseguir uma colocação, em meio aos mestres, é difícil.”

7. Quais são seus planos para o futuro no xadrez?

“Estudar mais e aprender com os melhores, com toda certeza.”

8. Qual conselho você daria para quem quer começar no xadrez?

“Aprender os fundamentos e estudar, e, além disso, praticar, seja online ou presencial.”

A brilhante atuação de Asaffe Daniel incentivou o Colégio Batista Betel a estruturar um programa de xadrez, buscando formar novos talentos e ampliar a participação da escola em competições oficiais. Essa iniciativa reforça a importância do xadrez como ferramenta de desenvolvimento intelectual e estratégico, promovendo novas oportunidades e desafios para a comunidade escolar.

Parabéns, Asaffe! Que essa conquista seja apenas o começo de uma trajetória de sucesso no mundo do xadrez!