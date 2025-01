Análise: São Paulo estreia versão 2025 com bom futebol e nova cara

Com Oscar inspirado, o São Paulo mostrou uma movimentação interessante para superar a retranca do Guarani em diversas oportunidades. O Tricolor fez tramas pelos dois lados do campo, chegou à área adversária com perigo, teve bons cruzamentos. Apesar de não ter feito mais gols, não deixou a torcida insatisfeita em nenhum momento no Morumbis.