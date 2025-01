Antes de ser esfaqueada pelo ex, mulher viu filhos espumando pela boca

Pouco antes de ser esfaqueada pelo ex-marido, uma mulher de 29 anos testemunhou os dois filhos do casal praticamente desmaiados e espumando pela boca em Ceilândia, nessa segunda-feira (13/1), segundo testemunhas. João Paulo de Oliveira Costa Pereira (foto em destaque), 33, dopou as crianças, de 5 e 9, com Clonazepam (Rivotril) antes de tentar assassinar a ex-mulher.

O pai era monitorado com tornozeleira eletrônica por Maria da Penha contra a ex-companheira. João Paulo teria retirado o equipamento pouco antes da tentativa de feminicídio. O caso ocorreu pouco antes das 17h, na QNP 09 conjunto L, na casa onde a vítima morava com as crianças..

Enquanto a mulher estava fora, na academia, o criminoso teria dopado as crianças e trocado o cadeado. “Ela chegou, chamou o mais velho, chamou o nome dele, só que ele não respondeu. Aí, chamou o outro também, e ele não respondeu”, contou Lucinete Mourão, 61, vizinha da vítima. A mulher chamou um chaveiro. Quando conseguiu entrar no imóvel, viu os filhos dopados.

“Ela pediu para o chaveiro entrar com ela. Ela entrou no quarto e viu os meninos lá já praticamente desmaiados. Aí ela virou, viu que os meninos já estavam babando, espumando pela boca. Ela pediu o chaveiro para chamar os bombeiros”, contou ao Metrópoles.

No momento em que o profissional saiu do imóvel, João Paulo atacou e esfaqueou a vítima. “Covardia que ele fez com a mulher, covardia”, desabafou Lucinete.

Em seguida, João Paulo fugiu em direção a uma barbearia. Lá, solicitou um transporte por aplicativo para a casa da mãe, no Riacho Fundo II. O carro foi localizado pela Polícia Militar (PMDF) na quadra 501 de Samambaia.

Sangue na camisa

Durante a abordagem, o suspeito não resistiu à prisão. Em entrevista ao Metrópoles, o soldado Ariel Curado destacou que João Paulo aparentava certa tranquilidade no momento em que foi detido.

“Chamou a atenção da equipe que, ao desembarcar, o passageiro estava com bastante sangue na camisa. Imediatamente, a gente perguntou para ele sobre o que se tratava, e ele informou que havia esfaqueado sua ex-esposa”, relatou.

Durante o trajeto à delegacia, o homem contou com frieza a motivação do crime, e justificou a dopagem das crianças para que “elas não presenciassem a morte da mãe”.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) levou as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceilândia. Apesar da hemorragia intensa, a mulher foi atendida e está em observação.

Os filhos estavam sonolentos e com vômitos, mas, depois de passarem por lavagem estomacal, estão bem. João Paulo foi detido e levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2).