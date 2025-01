Após governador dizer que Bolsonaro e Valdemar “conversam muito”, Moraes ordena depoimento

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta sexta-feira (18/1), que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, preste depoimento à Polícia Federal em até 15 dias, após ele dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa, “conversam muito”. A decisão ocorre porque o ex-chefe do Executivo e o dirigente do PL não podem manter contato por causa de uma ordem judicial.

A declaração do governador de Santa Catarina ocorreu, na semana passada, durante participação em um programa da Jovem Pan News. Na ocasião, o político também afirmou que Bolsonaro e Valdemar permanecem a mais de 200 metros de distância quando estão em Brasília.

“O nosso presidente Valdemar conversa muito com o Bolsonaro, que é o presidente de honra. Espero que daqui a pouquinho eles possam conversar na mesma sala para se ajudar ainda mais”, disse Jorginho Mello.

Na decisão desta sexta-feira, Moraes ordenou que a Polícia Federal apure os fatos e tome o depoimento do governador para esclarecer as declarações. Ele também remeteu o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) para conhecimento e eventuais providências.

“A entrevista do governador de Santa Catarina indica uma possível violação às medidas cautelares impostas por esta Suprema Corte, em especial à proibição de manter contato com os demais investigados, aplicada a Jair Messias Bolsonaro e Valdemar Costa Neto”, escreveu o magistrado.

Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão proibidos de manter contato desde 8 de fevereiro de 2024. O ex-presidente também não pode conversar com outros investigados por uma trama golpista — cujo objetivo era reverter o resultado das eleições de 2022 — como os ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Netto e Anderson Torres.

O Correio tenta contato com a defesa de Jorginho Mello. A matéria será atualizada assim que houver manifestação do governador de Santa Catarina.