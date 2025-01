Após manifestação de moradores, prefeitura vai oferecer carros-pipa para abastecer casas

Após moradores da Rua Maria da Conceição, no bairro Tangará, em Rio Branco, interditarem a via e realizarem uma manifestação denunciando a falta de água no bairro, na manhã desta sexta-feira (17), a Prefeitura de Rio Branco enviou um representante para resolver o problema.

O servidor Marliel Costa, que é responsável pelas demandas de abastecimento com caminhão-pipa, foi até o local e garantiu aos moradores que a solução, no momento, é paliativa, mas será resolvida com abastecimento de carros-pipa.

“Nós vamos solucionar paliativamente com os pipas. Então, nós vamos colocar pipas todas as terças e quintas, a partir das 14h, para que atenda toda a comunidade, até que a equipe técnica possa solucionar o problema da rede, que provavelmente seja um problema de pressão”, destacou Marliel.

Segundo informações da prefeitura, a equipe técnica já foi enviada para o local, o bairro Tangará, a fim de detectar onde e qual é o problema, e assim resolver o mais rápido possível.

