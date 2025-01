Avião da Latam tenta pousar em Rio Branco, arremete aeronave e deixa passageiros em pânico

Passageiros que viajavam no voo LA3267, da Latam, viveram momentos de pânico e apreensão na noite deste domingo (12).

O avião saiu de Brasília com destino a Rio Branco, mas o piloto da aeronave não conseguiu pousar no aeroporto da capital acreana devido ao grande volume de neblina que cobriu toda a pista do aeroporto.

Depois de quase uma hora sobrevoando a cidade de Rio Branco, o piloto foi orientado a seguir para Porto Velho (RO), onde os passageiros e a tripulação passariam a noite. Contudo, após horas, a aeronave retornou à capital do Acre e pousou por volta das 04h da manhã desta segunda-feira (13). O avião deveria ter pousado às 23h do domingo (12).

Um vídeo enviado ao ContilNet mostrou como estava a neblina no Aeroporto de Rio Branco neste domingo. Veja:

Veja fotos da situação da pista coberta pela neblina: