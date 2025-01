‘BBB 25’: Conheça todas as duplas participantes da edição

A recompensa dos esforços da vida inteira dedicado à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Diego também é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade. Entra no BBB solteiro. “Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito”, conta Daniele sobre as características que admira em Diego.