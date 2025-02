Campanha de vacinação contra a gripe no Acre é estendida até julho para evitar desperdício de doses

O Ministério da Saúde prorrogou, nesta sexta-feira (31), a campanha de imunização contra a gripe na Região Norte. A ação, que se encerraria no mesmo dia, agora seguirá até julho.

A recomendação do governo federal é que os estados continuem aplicando as doses enquanto houver estoque.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI), Renata Quiles, afirmou que ainda aguarda a nota técnica com as diretrizes da prorrogação.

A vacinação no estado começou em julho do ano passado, com o objetivo de reduzir os casos de síndrome gripal. Inicialmente prevista para terminar em dezembro, a campanha já havia sido estendida até janeiro deste ano.

Baixa adesão e risco de descarte

Apesar dos esforços para ampliar o acesso à vacina, a adesão segue abaixo do esperado. No início de 2025, o Ministério da Saúde alertou para o risco de mais de 100 mil doses serem descartadas caso o prazo não fosse ampliado. Para evitar o desperdício, estratégias como a aplicação da vacina em locais de grande circulação, incluindo o Terminal Urbano de Rio Branco, supermercados e shoppings, foram adotadas.

Ainda assim, menos de 100 mil doses foram administradas, cobrindo apenas 22,09% do grupo prioritário, formado por crianças, idosos, gestantes, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. O público-alvo no Acre ultrapassa 300 mil pessoas, sendo 119 mil na capital.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que, sem um aumento significativo na procura, mais de 200 mil doses podem ser descartadas nos próximos dias. As secretarias municipais de saúde seguem promovendo a vacinação, com o objetivo de elevar a cobertura vacinal até o novo prazo estabelecido.

Síndrome respiratória aguda grave (SRAG)

A SRAG se manifesta com sintomas iniciais como febre, tosse, dor de garganta, coriza e dor de cabeça. Em casos graves, pode levar a dificuldades respiratórias, dor torácica persistente, baixa saturação de oxigênio e coloração azulada dos lábios ou do rosto.

A doença pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, como os vírus Influenza A e B, SARS-CoV-2, Vírus Sincicial Respiratório, além de bactérias e fungos. Casos mais severos costumam exigir internação hospitalar.