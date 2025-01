Caso Grasiely: polícia prende segundo envolvido em feminicídio no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Mâncio Lima, prendeu nesta segunda-feira (27), um segundo homem envolvido na morte de Grasiely Lima de Oliveira, de 19 anos, que ocorreu no dia 17 de janeiro deste ano, deixando a população do município em choque.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo caso, informações iniciais davam conta de que dois homens foram vistos fugindo do local do crime.

“O laudo pericial do local revelou inconsistências com o depoimento inicial do ex-namorado da vítima, que estava preso desde 18 de janeiro e havia confessado o crime. Entre os elementos que levantaram suspeitas estavam a presença de três pares de sandálias no local e o uso de duas armas diferentes (uma faca e um pedaço de madeira) indicando a participação de mais uma pessoa”, disse o delegado.

Em razão das evidências, o ex-namorado foi interrogado novamente e acabou confessando a participação de um segundo homem, conhecido apenas como “K”. Ele revelou que desferiu os golpes de faca, enquanto o segundo envolvido atingiu a cabeça da vítima com um pedaço de madeira.

O delegado representou pela prisão preventiva de “K” na última quinta-feira (23), no entanto, o mandado foi expedido na manhã desta segunda-feira. Ele foi localizado e preso na casa do sogro, sem apresentar resistência.