Feminicídio: ex-companheiro mata mulher a facadas em cidade no interior do Acre

Um caso de feminicídio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (17) deixou o município de Mâncio Lima, no interior do estado, em choque. A jovem Grasiely Lima de Oliveira foi morta a facadas pelo ex-companheiro.

Segundo informações, o crime aconteceu no bairro São Francisco. Eles teriam terminado o relacionamento há pouco tempo e durante a noite o acusado esteve na casa da vítima.

Grasiely teria ido com ex-companheiro até a casa dele. Lá os dois tiveram uma discussão, que culminou em sua morte. Ela saiu correndo do local e foi perseguida pelo homem, sendo atingida com golpes de faca nas costas.

O corpo de Grasiely foi encontrado pela própria irmã da vítima. De acordo com informações, até o momento o acusado ainda não teria sido preso.