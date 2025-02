“Chuva de aranhas” em Minas choca e confunde a internet; especialista explica

Um fenômeno curioso viralizou ao chocar e confundir internautas. Nas imagens, centenas de aranhas parecem estar voando. As cenas foram capturadas por um usuário do Instagram.

O fenômeno é comum na região de São Thomé das Letras, em Minas Gerais, onde é conhecido como “chuva de aranhas”. O portal LeoDias conversou com Ighor Fernandes, técnico de laboratório na Universidade Guarulhos e mestre em ciências ambientais pela UNG e especialização em animais de interesse em saúde.

Ighor explica o fenômeno: “Quem é responsável por ele é uma aranha do gênero Parawixia. Ele acontece porque essas aranhas, nessa época do ano, fazem teias gregárias para capturar presas durante a noite e durante a manhã, e também auxiliam na reprodução”.

Ele diz que não é toda aranha que faz esse tipo de teia: “É um comportamento diferente entre as aranhas. É mais relacionado a esse gênero, mesmo. Mas ela é muito comum nessa parte de Minas, e também muito comum no interior de São Paulo durante essa época do ano, para esse processo de reprodução e para facilitar na alimentação, porque fazendo essas teias grandes facilita a obtenção de presas”. Ele explica que essas presas são insetos voadores.

Ighor também cautela para que não coloquem fogo nas teias, pois elas podem estar presas a árvores e postes, e o fogo pode causar acidentes.