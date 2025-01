Cine Teatro Recreio sob nova direção: Associação Samauma passa a fazer gestão compartilhada com a FEM

A terceira edição do Festival Internacional de Cinema LGBTQIAPN+ Transamazônico chega para proporcionar uma imersão nas questões de gênero, identidade e cidadania, com ênfase na valorização da diversidade. Este ano, o festival será realizado em Cruzeiro do Sul, nos dias 15 e 16 de fevereiro, e em Rio Branco, nos dias 25, 26 e 27.

Com uma programação repleta de filmes, entre longas e curtas-metragens, o evento apresenta uma curadoria de peso, que abordará temas atuais e essenciais para a reflexão sobre a realidade da comunidade LGBTQIAPN+. Além de ser um espaço para exibição cinematográfica, o festival se configura como um ponto de encontro para debates e trocas de experiências.

A realização do festival em duas cidades do estado é um gesto de inclusão e descentralização cultural, permitindo que mais pessoas tenham acesso à arte e ao debate sobre direitos e representatividade. Esta edição reforça a importância do cinema como agente transformador e promotor de mudanças sociais.

Contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo – LPG, da Fundação Elias Mansour – FEM e promovido por Moisés Alencastro o Festival Transamazônico é uma celebração da diversidade e uma oportunidade única de ampliar a reflexão sobre os desafios e conquistas da comunidade LGBTQIAPN+. Não perca!

Filme A Estirada

“A Estirada”, o novo filme de Sérgio de Carvalho, está em fase de viagem de pesquisa pelas florestas do Juruá e também no país vizinho, o Peru. A equipe, que conta com a participação do cineasta Ashaninka Wewito Piyãko, os produtores Karla Martins e Pedro Von Krüger, seguirá em expedição pelas áreas amazônicas acreanas e peruanas. Foto Talita Oliveira

O filme tem previsão para entrar em fase de filmagens no segundo semestre deste ano, trazendo mais uma produção acreana ao cenário cinematográfico. Fique atento, porque grandes novidades estão por vir!

Ela Dela

A equipe de “Ela Dela”, curta-metragem documentário dirigido e roteirizado por Rose Farias, embarca para Cruzeiro do Sul, para concluir as últimas diárias de filmagens. A produção, tem como foco a intensa e tocante jornada da atriz Brenn Souza. A equipe técnica que segue para a cidade inclui a direção de fotografia de Deyse Cruz, que traz uma abordagem sensível e detalhista às cenas, e a direção de som de Douglas Cristophe. Luck Aragão, direção de produção, estará no comando da logística da filmagem, garantindo que cada detalhe seja capturado com precisão. “Ela Dela”foi contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo – LPG, da Fundação Garibaldi Brasil. Vem coisa boa por ai!

Cine Teatro Recreio sob nova direção

A Associação Samauma, formado por profissionais do audiovisual acreano, em gestão compartilhada com a Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM e com recursos da Lei Paulo Gustavo – LPG para salas de cinema, será a responsável por revitalizar e modernizar o Cine Teatro Recreio. Esta iniciativa trará uma nova vida ao espaço, com sua modernização em equipamentos para sala de cinema e outros serviços.

Sob a nova gestão, o Cine Teatro Recreio se tornará um ponto estratégico para o fortalecimento do mercado audiovisual local, promovendo palestras, oficinas e ações que capacitarão e darão visibilidade aos profissionais do audiovisual acreano.

Essas atividades visam não apenas o aprimoramento da arte e cultura na capital, mas também sua projeção nacional e internacional, criando conexões que colocam a produção acreana em igualdade de condições com os grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo.

A iniciativa não apenas moderniza o espaço, mas também fomenta um ecossistema audiovisual mais dinâmico e diversificado, ampliando oportunidades de networking, colaboração e desenvolvimento cultural em todo o país.

LUA

A cantora e compositora Keilah Diniz realizará, no próximo dia 18 de janeiro, sábado, ás 19 horas, no Teatro Arena do Sesc – Centro, o show de lançamento do álbum LUA, sua mais recente obra musical, contendo 9 canções de sua autoria, gravadas em janeiro de 2024. A banda, formada por James Fernandes, Nilton Bararu e João Gabriel, contará ainda com participações especiais de convidados.

Keilah Diniz, goiana de nascimento e cidadã acreana, tem uma carreira artística consolidada, desde a participação em festivais de MPB, no início de sua trajetória, tendo se apresentado em shows individuais e coletivos no Brasil e no exterior.

Fórum de Cultura do Vale

A Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima, será cenário do Fórum de Cultura do Vale: Conexões entre Cidade, Floresta e Campo, que acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro. O evento, promovido pelo Comitê de Cultura Acre em parceria com a Associação de Artesãs e Artesãos Indígenas do Vale do Juruá, é gratuito e envolve debates enriquecedores sobre cultura e preservação

Com o tema “Unindo vozes e territórios pela cultura e preservação no Juruá”, o fórum reunirá representantes das comunidades indígenas, urbanas e rurais, fortalecendo os laços entre diferentes territórios e promovendo um espaço de troca de experiências.

As vagas são limitadas a 100 participantes, então é essencial garantir sua inscrição o quanto antes!

Prêmio de Jornalismo do MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizará, no dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, a cerimônia de premiação do 14º Prêmio de Jornalismo. O evento será realizado no AFA Jardim, em Rio Branco, e contará com a presença da fotojornalista Gabriela Biló, da Folha de São Paulo, reconhecida internacionalmente e premiada com uma menção honrosa no Prêmio World Press Photo e com o Prêmio Jabuti em 2024.

A entrada é gratuita, mas os interessados em participar da festa devem obter os ingressos pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/14-premio-de-jornalismo-do-ministerio-publico-do-estado-do-acre/2791887.

Noite animada

Na noite desta quinta-feira, 16, a casa de Eliesio Silva e Mercedes Lavocat foi o cenário perfeito para uma tertúlia em homenagem a Zinha Ruela, que veio direto de Paris para recarregar as energias e matar a saudade dos amigos e familiares da terrinha.

Entre as pizzas deliciosas, especialidade do anfitrião, vinhos e espumantes, a animação ficou por conta do DJ Cristiano, que garantiu a animação até altas horas. O verdadeiro protagonista da noite, no entanto, foi o clima de amizade e carinho que tomou conta de cada momento! Veja quem esteve lá: