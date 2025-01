Ciro Nogueira, senador e presidente nacional do Progressistas, vem ao Acre em março

O presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, vem ao Acre no mês de março. A informação foi dada ao ContilNet na tarde desta segunda-feira (6), pelo vice-presidente da executiva regional do PP, Lívio Veras.

Nogueira estará no Acre em 17 de março, para participar de um encontro regional da sigla.”Vamos reunir os filiados com e sem mandatos eletivos. Estarão no encontro vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários e outros da executiva do partido”, disse Lívio Veras. “Esse encontro será a oportunidade de avaliarmos as eleições vitoriosas de 2024 e para projetarmos as próximas”, acrescentou Veras.

Membros da executiva estadual Progressistas senadora Mailza, deputado José Bestene, secretário estadual de AssuntosDe acordo com o dirigente, o grande anfitrião do encontro será o governador Gladson Cameli, que é, aliás, o presidente da executiva regional do PP. “Sob a presidência de Gladson Cameli, o PP vive, hoje, o seu melhor momento. É um momento histórico em que o governador mostra que não é só um grande gestor público. É também um dirigente partidário vitorioso, qualidade e que tem trabalhado muito para o engrandecimento do Partido e nada mais justo que esses dados sejam apresentados à executiva nacional”, disse.