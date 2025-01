Com apoio do governo do Acre, 36ª edição do Campeonato Estadual começa no próximo sábado

Começa neste sábado, 25, na Arena da Floresta, a 36ª edição do Campeonato Estadual de Futebol Profissional. A competição terá oito equipes: Adesg, Rio Branco, Independência, Humaitá, Vasco, São Francisco, Plácido de Castro e Galvez.

O governo do Estado tem sido nos últimos anos um investidor do futebol profissional, categorias de base e futebol feminino. Em 2024, o investimento foi de um milhão de reais e, para a atual temporada, o Estado deve manter os valores em ajuda para os clubes.

O Campeonato Estadual de 2025 terá uma fórmula de disputa diferente das duas últimas temporadas. As oito equipes irão jogar entre si e os quatro primeiros classificados avançam para as semifinais. Os vencedores se confrontam pelo título e garantem as vagas do futebol acreano nas competições nacionais em 2026.

1ª rodada do Estadual

A primeira rodada do Estadual 2025 será disputada na Arena da Floresta. No sábado, 25, a partir das 15h, os confrontos são: Rio Branco x São Francisco e Galvez x Plácido de Castro. Na segunda, 27, o Humaitá enfrenta a Adesg, a partir das 16h, e o Independência, atual campeão acreano, joga contra o Vasco, a partir das 18h.

Arena da Floresta reformada

Depois de dois anos sem receber uma partida oficial, a Arena da Floresta voltará a ser o principal palco do futebol acreano. O Estado investiu mais de cinco milhões de reais na reforma do estádio e a praça esportiva volta a ser uma das mais modernas do Norte.