Concurso Correios: participante do BBB 25 é um dos aprovados

Para Manaus, o edital do concurso Correios trouxe vagas em cadastro de reserva. Isso significa que a empresa poderá convocar os aprovados durante todo o prazo de validade da seleção, de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O cargo de engenheiro dos Correios tem salário inicial de R$6.872,48, para uma jornada de trabalho de 30 horas. Durante o concurso, Marcelo realizou uma prova objetiva com 50 questões sobre Conhecimentos Básicos e Específicos.

Se ainda estiver na casa mais vigiada do Brasil, quando for convocado, ele poderá perder a vaga nos Correios.

Marcelo não é iniciante nos concursos públicos. No final de 2023, ele conquistou o primeiro lugar para o cargo de engenheiro de Segurança do Trabalho da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Ele foi nomeado em fevereiro de 2024 e ainda está em estágio probatório. De acordo com o Portal da Transparência, Marcelo ganha R$5.923,99 de remuneração bruta para uma jornada de trabalho de 40 horas.

A reportagem do Qconcursos Folha Dirigida entrou em contato com a UFAM para entender como fica a situação do servidor, com a participação no BBB 25.

A universidade informou que Marcelo solicitou afastamento por licença por qualificação para cursar Especialização, respaldado pelo Decreto nº 9.991/2019, pela Instrução Normativa nº 21, de 11/09/2021 e pelos termos da Resolução nº 027/2019.

“Sobre a avaliação em estágio probatório, ele continuará sendo avaliado em ciclos semestrais que somam três anos, sem prejuízo a sua função. Ao término da qualificação em pós-graduação, ele deverá, como constante em Portaria, que prestar e apresentar os documentos comprobatórios do curso pelo qual ele está licenciado. Legalmente, qualquer servidor pode se afastar por 18 meses, desde que atenda a todos os critérios formais de planejamento anual que fazem parte do fluxo institucional e administrativo das universidades”, esclareceu a UFAM.

Big Brother Brasil já contou com outros concurseiros

Esta não é a primeira vez que o BBB tem concurseiros e também aprovados em concursos públicos como participantes.

Juliette, campeã do Big Brother Brasil 2021, estudava para concursos jurídicos quando entrou no programa. O objetivo dela era ser aprovada para o cargo de delegado.

Em entrevista ao programa Mais Você, da Ana Maria Braga, Juliette contou que estudava muito e se esforçava pois sabia que concurso público não era fácil.

Ele chegou a brincar dizendo:

“Essa vida de concurso público é muito sofrida”.

Depois que sua mãe enfrentou problemas graves de saúde, Juliette pensou que entrar na casa do BBB era uma chance de mudar a vida dos seus familiares.

“Eu já quis ser defensora pública, porque já trabalhei na defensoria, e depois quis ser delegada. E no dia que foram me pegar em casa (para o BBB), de madrugada eu acordei com a minha mãe e tinha saído o edital que eu mais esperava – o da Polícia Federal”.

Juliette chegou a pensar que fosse um sinal para não ir mais ao programa. Mas a mãe argumentou que o futuro era de Deus e que seria o que fosse pra ser e bastava aceitar. “Ia demorar passar em concurso público. Eu sabia que ia demorar”, revelou a campeã do BBB 21.

Participante da 22ª Edição do programa, Jessilane Alves também esteve ligada ao serviço público. Ela foi aprovada no concurso para professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Victor Hugo, do BBB 20, também foi aprovado em concurso

Formado em Psicologia, Victor Hugo participou do Big Brother Brasil 20. Mas, atualmente, ele dedica seus dias ao Sistema Único de Saúde (SUS) e é servidor de uma prefeitura no interior de São Paulo.

Em entrevista ao Qconcursos Folha Dirigida no ano passado, Victor contou sua trajetória como concurseiro. Ele já prestou seis concursos diferentes.

De acordo com ele, o que mais o atraiu foi a estabilidade que o cargo público proporciona.

“Você entrar ali e saber que tem um plano de carreira, que você tem uma aposentadoria que vai ser bacana”, disse.

Como recado a quem está na jornada de concurseiro, em busca de sua aprovação, Victor Hugo aconselhou a tirar o peso que o concurso carrega.

Para ele, é necessário encarar as provas com naturalidade e não se cobrar com tanta pressão para os concursos.

“Se você não passar, não vai ser o fim do mundo. Está tudo bem, vai ter muito aprendizado! Você vai entender melhor como é que funciona a dinâmica das provas, entender melhor cada banca, estudar bastante com o material. A dica que eu dou é assim estudem, porque vocês já chegaram em um lugar, vocês já estudaram muita coisa. Então, você já tem uma bagagem. Você não está saindo do zero”.

