Deracre e Prefeitura de Feijó intensificam limpeza para combater Aedes aegypti e promover a saúde pública

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Feijó, realiza nesta quarta-feira, 22, o mutirão Todos contra a Dengue no bairro Zenaide Paiva. A ação tem como objetivo combater o mosquito Aedes aegypti e promover melhorias na saúde da população. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou a relevância da união de esforços no enfrentamento à doença.

“Estamos avançando com as ações de limpeza e, desta vez, concentramos os esforços no bairro Zenaide Paiva, com equipes do Deracre e da prefeitura. Nosso trabalho reforça a saúde pública e garante qualidade de vida para a população de Feijó, seguindo a determinação do governador Gladson Cameli”, destacou.

O mutirão conta com o uso de maquinário pesado e equipes compostas por servidores estaduais e municipais. A iniciativa será estendida a outros bairros, conforme cronograma definido pela prefeitura. O prefeito Railson Ferreira enfatizou o ritmo acelerado das ações e convocou a comunidade a colaborar.

“Estamos unidos nesse esforço para limpar a cidade e controlar a dengue. A participação de todos é fundamental para o sucesso dessa mobilização”, afirmou.