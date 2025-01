Discussão entre irmãos termina em agressão com ripa no Segundo Distrito de Rio Branco

Railton dos Santos Conceição, de 34 anos, foi vítima de agressão com uma ripa após uma discussão com o próprio irmão na madrugada deste sábado (11). O caso aconteceu em uma residência no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pela própria vítima, os irmãos discutiam durante uma bebedeira quando o agressor, utilizando uma ripa, desferiu vários golpes contra Railton. A agressão resultou em um corte profundo na cabeça, suspeita de fratura no braço esquerdo e outro ferimento no braço direito. Após o ataque, o autor fugiu, deixando Railton caído na via pública.

Populares que passavam pelo local prestaram socorro à vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para realizar os primeiros atendimentos. Após estabilizarem o estado clínico de Railton, os socorristas o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele permanece em estado estável.

Policiais militares do 2° Batalhão coletaram informações para tentar localizar o suspeito, que ainda não foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também iniciaram a coleta de dados preliminares. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).