Educação de Jovens e Adultos (EJA) está com inscrições abertas para matrículas no Acre

As inscrições para matrículas no primeiro semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas desde a última quinta-feira (2) no Acre, segundo a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).

Os interessados em participar do programa devem procurar as escolas da rede estadual que oferecem essa modalidade. Para ingressar no ensino fundamental, é necessário ter no mínimo 15 anos, enquanto o ensino médio exige 18 anos completos.

Junto com o período de matrículas, a campanha “Eu Mudei a Minha História” foi lançada para incentivar jovens e adultos a concluírem seus estudos. As matrículas serão realizadas conforme o ciclo que o aluno precisa concluir.

Segundo o chefe do Departamento de Educação de Jovens e Adultos da SEE, Jessé Dantas, a iniciativa oferece não apenas a oportunidade de concluir a educação básica, mas também de obter qualificação profissional para melhorar as chances no mercado de trabalho.

Veja os documentos necessários:

– Carteira de identidade;

– Comprovante de residência;

– Histórico escolar.