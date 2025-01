Entre a vida e a morte: diarista está na UTI e tem dificuldade respiratória

O Correio apurou, por meio de familiares, que Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45 anos, diarista baleada pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes, nesta quinta-feira (16/1), segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base em estado grave e apresenta um quadro de dificuldade respiratória.

Segundo familiares, os médicos informaram que a situação é “gravissíma”. Um parente chegou a visitá-la na UTI, na manhã desta sexta-feira (17/1), mas contou que Oscelina não respondeu aos estímulos, apresentando apenas aumento na frequência dos batimentos cardíacos. “Ela não respondeu com os olhos, nem com as mãos. Não teve nada mais do que os batimentos acelerados”, disse.

Nesta quinta-feira (16/1), em entrevista ao Correio, Davi Roque, esposo de Oscelina, informou que a mulher perdeu um rim e parte do estômago após ser atingida pela bala, que pegou primeiro em suas costas e atravessou o abdômen. Ela foi levada de helicóptero ao Hospital de Base.

O crime

A barbárie ocorreu na manhã desta quinta (15/1). Mikhail tomava café na cozinha de casa, no Condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico, quando atirou contra a mulher, Andréa Rodrigues Machado, 40, e a empregada doméstica Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45.

O delegado deixou o condomínio e seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul, buscando atendimento para o filho, que teria sido atingido por estilhaços de arma de fogo. No pronto-socorro do local, ele atirou contra a enfermeira-chefe Priscila Pessoa, de 45 anos.

Policiais militares receberam as informações e montaram uma espécie de cerco para a captura do delegado. Na altura da QI 23 do Lago Sul, Mikhael foi abordado, conforme mostra um vídeo.

O delegado estava em posse de duas armas de fogo: uma Glock 9 mm, da PCDF, e uma .40 Taurus. A PMDF levou o filho dele e o cachorro, que também estava no carro, aos familiares. Eles passam bem. O servidor foi levado à Corregedoria da PCDF, onde foi registrada a ocorrência. A princípio, Mikhail vai responder por duas tentativas de homicídio e uma tentativa de feminicídio.

Após passar por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (17/1), o delegado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e será transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda.