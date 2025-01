EUA registram primeira morte humana por gripe aviária H5N1

O paciente, que tinha mais de 65 anos e possuía condições médicas preexistentes, contraiu o vírus após exposição a aves selvagens e domésticas. Uma análise genética sugeriu que o vírus sofreu mutações dentro do paciente, o que pode ter contribuído para o agravamento da doença.

Este foi o primeiro caso humano nos Estados Unidos vinculado à exposição a aves de quintal, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

Apesar do caso fatal, o LDH destacou que a investigação de saúde pública não encontrou indícios de transmissão de pessoa para pessoa ou outros casos de H5N1 em humanos em Louisiana.

Desde março do ano passado, foram confirmados 66 casos de infecção por gripe aviária em humanos no país. Contudo, os casos anteriores apresentaram sintomas leves, com a maioria ocorrendo entre trabalhadores rurais que tiveram contato com aves infectadas ou gado leiteiro.

“O departamento expressa suas condolências à família e aos amigos do paciente”, declarou a entidade, acrescentando que, em respeito à privacidade da vítima, esta será a última atualização sobre o caso.

O que é o H5N1?

O H5N1, conhecido como gripe aviária, é um vírus altamente patogênico que afeta principalmente aves, mas que, em casos raros, pode infectar humanos. Identificado pela primeira vez em 1997, ele é transmitido pelo contato direto com aves infectadas, suas fezes, secreções ou superfícies contaminadas.

Embora os casos humanos sejam raros, o H5N1 é motivo de preocupação porque pode causar infecções graves, com alta taxa de mortalidade. Não existem evidências de que o vírus seja facilmente transmissível entre pessoas.

Autoridades de saúde alertam que a melhor forma de prevenção é evitar contato direto com aves doentes ou mortas e seguir práticas de higiene rigorosas, como cozinhar bem alimentos de origem animal.

Quem trabalha com aves ou foi exposto a animais infectados deve monitorar possíveis sintomas, como problemas respiratórios ou conjuntivite, por até 10 dias após a exposição. Caso ocorram, é essencial informar ao médico sobre o contato, permitindo avaliação e tratamento adequados. Durante este período, recomenda-se isolamento domiciliar para evitar possíveis contágios.

Autoridades reforçam que a vacinação contra a gripe sazonal é recomendada para trabalhadores de fazendas. Apesar de não prevenir o H5N1, ela reduz o risco de coinfecção entre vírus humanos e aviários.