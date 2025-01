“Os maiores, curiosamente, não foram sobre os quase infinitos conteúdos estudados, mas sobre a vida: primeiro, sempre é tempo de fazer novas escolhas, mais maduras e mais conscientes do que se é e do que se quer; e, segundo, nossas melhores escolhas são aquelas que não se baseiam no que é mais fácil, cômodo, seguro ou esperado, mas sim no que é mais significativo”, completou.