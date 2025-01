Explosão: Acre registra 12 mortes por Covid nas primeiras semanas de 2025, diz Sesacre

O Acre já registrou 12 mortes por Covid-19 em 2025. A informação é do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado nesta terça-feira (28).

Do total, duas mortes foram registradas na semana epidemiológica 1 (entre 29 de dezembro de 2024 e 4 de janeiro de 2025), quatro na semana epidemiológica 2 (entre 5 e 11 de janeiro), cinco na semana epidemiológica 3 (entre 12 e 18 de janeiro) e uma na semana epidemiológica 4 (entre 19 e 25 de janeiro).

As vítimas fatais eram residentes nos seguintes municípios: Rio Branco (3), Feijó (2), Tarauacá (2), Assis Brasil (1), Cruzeiro do Sul (1), Marechal Thaumaturgo (1), Xapuri (1) e Capixaba (1).

O número é considerado preocupante se comparado aos registrados nos anos anteriores.

Em 2023, foram registrados 32 óbitos pela doença, com maior ocorrência entre as semanas epidemiológicas 11 e 22, totalizando 18 mortes nesse período. No ano de 2024, até a semana epidemiológica 52, foram registrados 14 óbitos, sendo 3 na semana epidemiológica 1 e o último caso na semana epidemiológica 50.

No ano passado, a maioria dos pacientes que testaram positivo e evoluíram para óbito eram idosos e apresentavam comorbidades como cardiopatias, diabetes, hipertensão e doença renal crônica, entre outras.

Incidência de casos

O boletim também aponta que a incidência de Covid-19 no Acre entre 2023 e 2025 foi de 1.674,1 casos por 100.000 habitantes, com o município de Acrelândia apresentando a maior incidência (3.079,4/100.000 habitantes).

“Em 2025, até a semana epidemiológica 4, a incidência de Covid-19 está em 266,6 casos por 100.000 habitantes, sendo a maior incidência registrada no município de Acrelândia (671,4/100.000)”, acrescenta a Sesacre.