Gladson volta a exonerar e nomear novos comissionados nesta sexta-feira; veja lista completa

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17), o governador Gladson Cameli publicou uma série de novas exonerações e nomeações de servidores comissionados.

As mudanças aconteceram na Secretaria de Urbanismo e no Instituto de Terras do Acre.

Veja a lista completa:

Nomear MARIA DO SOCORRO RAMOS CAVALVANTE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Nomear MAYRA DE MIRANDA FIGUEIREDO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI.

Exonerar ELIANE DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI2, nomeada através do Decreto nº 5.837-P, de 11 de janeiro de 2024.

Nomear PAULO FRANCO TELES DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-2, no Instituto de Terras do Acre – ITERACRE.

Exonerar NATHÁLIA DAMASCENO VITORINO do cargo em comissãomdo Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 8.273-P, de 31 de outubro de 2024.

Nomear LUCIMAR MONTEIRO DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Nomear KARINE VEIGA JORDÃO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre.